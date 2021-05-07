傑志今晚在港超聯憑「黑山伊巴」丹恩奴域半場大演帽子戲法，助球隊以3:1擊敗標準流浪在聯賽續居首，以3分領先次席東方龍獅，提前一輪確保以常規賽首名出戰爭標組。

休戰超過三星期的衞冕傑志在旺角場1,566名球迷面前迎戰流浪，傑志有謝家強取代基爾頓正選位置，而前線續由丹恩奴域拍加維蘭及安永佳攻堅。至於流浪此戰收起守門員奧利斯，改以李溢晉把守最後一關。開賽不足1分，傑志便打開紀錄，巴爾拿中場交入楔禁區的丹恩奴域控定抽入成1:0。

流浪失守後取回不少攻勢，流浪前鋒祖連奴在19分於禁區外施射欠角度與勁度，未能威脅王振鵬。22分鐘，傑志進攻，丹恩奴域接應安永佳左傳中施射流浪守門員李溢晉出，何振廷補射高出。8分鐘後，傑志又有機會，這次是謝家強禁區內撞射被流浪中堅基藍馬護空門。

34分鐘，傑志反擊，加維蘭殺入禁區被流浪中堅法蘭度侵犯，球證判罰12碼，丹恩奴域射入成2:0。42分鐘，傑志左後衞丹尼左傳中丹恩奴域近柱接應撞射掛網至3:0。流浪在補時階段有12碼機會，祖連奴主射被傑志守門員王振鵬接實，而傑志半場領先三球。

易邊後，傑志有撲12碼時手指受傷的守門員王振鵬退下火線，由郭劍橋入替，而流浪收起亞加斯圖及法蘭度兩名外援，但未有因此捱打，並取回不少控球。47分鐘，傑志小將何振廷禁區內笠射被流浪守門員李溢晉撲出底線。59分鐘，流浪謝偉俊右傳中傑志守門員郭劍橋手槌打出不遠，基藍馬撞射人空門追至1:3。

餘下時間，戰況膠着，傑志靠丹恩奴域上半場中三元，以3:1取勝，賽後13戰31分居首，由於領先次席東方3分，就算下周一對冠忠南區不幸落敗，而東方周日挫愉園，傑志仍以較佳對賽壓住東方，確保常規賽以首名出戰爭標組。流浪連敗，13戰11分排第7位。

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