剛當選勞倫斯世界體育大獎上年度最佳男子運動員的拿度，周四在馬德里網球公開賽16強，以6:3、6:3擊敗21歲澳洲小將普比連，並將與施華利夫爭入四強。

「網壇有很多優秀的年輕，出現這種情況，其實十分正常。」下月便年滿35歲的拿度說。「對於在這個年紀仍能跟他們一戰，我真的十分興奮。他們都很出色，而且充滿才華，擁有很好的未來。對我來說，能繼續與他們交手，真是大好了。」

對於前途問題，拿度表明暫時未有掛拍的打算，但到有朝一日自覺無法再在最高水平競爭，自然會退下來。「多謝你的問題，但我不知道。我無法預測自己的未來，亦不會擔心這些。當日子來臨，我自然會知道。」他說。

世界排名第二的拿度，在八強會遇上施華利夫。這位世界排名第六的德國球手，在16強以6:3、7:6（7:3）淘汰英國的伊雲斯。

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