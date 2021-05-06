周五英超獨腳戲，三哥「藍狐」李斯特城主場迎戰仍有降班危機的紐卡素。上輪李城在大半場多打一人下未能擊敗修咸頓，足見球隊的「海鮮」程度。今仗雖然主場出擊，但對手是頗有韌力且近期對強隊不乏好表現的「喜鵲」，實在難言穩勝，讓一球/球半寧取下盤。

文：亨少

現時力爭保住前四的李斯特城，上輪作客鬥榜下游的修咸頓，對手更早在開賽10分鐘已經有中堅維斯達加特被逐。不過此後李城攻足大半場卻反而先失，幸好莊尼伊雲斯頂入扳平一球不致三分全失。

現時李城的情況與去季季尾頗為類似，前四位置依然未穩，而且隨後仍有車路士、韋斯咸、熱刺及利物浦等追兵，去季季尾李城發揮不穩導致跌出前四，恐怕今季隨上仗摸和修咸頓後將歷史重演。雖然球隊早前聯賽兩連勝，但對手僅屬降班膽西布朗以及踢風流波的水晶宮，戰意與近期韌力頗強的紐卡素難比。

伊恩拿祖獨力難支

另外，近期球隊雖不再依賴占美華迪入球，但現時卻非常倚靠大勇的伊恩拿祖攻城拔寨。雖然此子近8場聯賽有6場能取得入球，不過這位尼日利亞射手的把握力未算頂級，若其他球員未能挺身而出，或難攻破近期表現平穩的喜鵲。

紐卡素上輪主場令人頗為意外地0:2不敵狀態飄忽的阿仙奴，畢竟球隊早前就曾逼和利物浦及熱刺，更勇挫當時大勇的韋斯咸。現時積36分排17位的喜鵲以9分領先尾3的富咸，仍有一定護級壓力，但今輪富咸將惡鬥另一護級分子、同得36分排尾5的般尼，只要紐卡素今仗成功搶得分數的話，理論上已可宣佈護級成功。

紐卡素近9場僅2敗

雖然球隊早前曾傳出將帥不和，但其實喜鵲自2月中不敵曼聯後，此後的9場聯賽僅輸2場，雖然和局居多，只有對般尼及韋斯咸時可全取三分，但對士氣卻有莫大幫助，從對一眾強隊的表現已可知一二。今役球隊有上仗後備入替被逐的法比安舒哈停賽，料影響不大。奇兵借將祖爾韋洛克已復出，此子加盟以來已為喜鵲攻入四球，而且每球都重要性十足，今仗可能又成為奇兵攻破李城大門。