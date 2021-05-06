車路士憑迪姆華拿和美臣蒙特各入一球，以2:0擊敗皇家馬德里晉身決賽，但最佳球員獎項則落在助攻助守的防守中場尼高路簡迪身上。今場另一主角是倒戈車路士的夏薩特，可惜他表現低沉，賽後評分只得五分，為兩隊正選中最低分，他賽後與車仔舊隊友有說有笑，更觸怒皇馬球迷。

車仔先開紀錄一球，全靠簡迪在中場策動反擊，乖巧地轉身避過緊身追纏的皇馬球員，再傳交夏維斯射門，最後由華拿「執雞」成功。第二個入球亦是簡迪搶截的功勞，再傳交基斯甸普列錫，最後由蒙特射入。

至於夏薩特全場只有一次射門，表現乏善足陳，31次成功傳球但並無關鍵傳送，89分鐘時被調離場。不過，夏薩特在比賽結束後再踏入球場，並且被拍到與車路士後衞葛特蘇馬及門將艾度亞文迪有說有笑，看來非常開心。

利物浦名宿赫捷臣在BBC電台中表示︰「我看到了一些奇怪場面，夏薩特與蘇馬和文迪一起大笑，這可是歐聯準決賽。」赫捷臣謂知道他們是朋友，但無法想像這情況下效力皇馬的基斯坦奴朗拿度會笑。

不少皇馬球迷對於夏薩特在球隊出局後有這樣的反應表示不滿，紛紛在社交媒體留言批評，有球迷表示：「夏薩特很丟臉，他配不起皇馬球衣。」

文：王杰