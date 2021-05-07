2021壁球主席盃今日（周五）假香港壁球中心上演四強賽，18歲小將陳善鈺延續黑馬之旅，她以局數3:0橫掃2018年亞運團體賽金牌得主李嘉兒，周六將於決賽硬撼朱玟懿。

新星陳善鈺青年賽表現突出，曾奪英國壁球公開賽17歲以下組銀牌，又助港隊於世青奪銅。年僅18歲的她於公開組別初生之犢不畏虎，三月壁球壇復賽，她先於2020主席盃爆冷淘汰李嘉兒躋身四強，日前她又於八強直落三局橫掃另一亞運冠軍人馬何子樂晉級。今日她與李嘉兒狹路相逢，結果她掌控大局，只花23分鐘即以局數3:0（11:4、11:8、11:2）取勝，生涯首度晉級世界職業壁球員協會（PSA）計分賽決賽，明日會與朱玟懿爭逐冠軍，後者與頭號種籽廖梓苓激戰五局，終以3:2（3:11、15:13、9:11、11:6、11:6）反勝對手。陳善鈺連續兩場賽事成績搶眼，表現從容冷靜，她賽後指訓練時對賽未曾擊敗何子樂，賽前以擊敗師姐為目標，驚喜能躋身決賽，「之前無諗過可以入到決賽，但好多人都覺得我ok，所以我每一場都抱住想贏嘅心態去打。」陳善鈺秋季將負笈美國升學，她指期望打出更佳成績，目標明年能代表香港出戰亞運。

男子組方面，葉梓豐以3:0（11:8、11:7、11:7）淘汰梁子軒，出線決賽會鬥劉子均，劉同以3:0（16:14、11:8、12:10）力克李浩賢。

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