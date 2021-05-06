【綜合歐洲外電】歐超聯計劃雖然未能成事，但至今皇家馬德里、巴塞隆拿等四支球隊亦未有表態退出歐超聯計劃，據ESPN報道，歐洲足協（UEFA）計劃對未退出歐超聯的球隊作出嚴厲處分，最高或禁止球隊參與歐洲賽兩年。

皇家馬德里、巴塞隆拿、馬德里體育會、曼聯、曼城、利物浦、阿仙奴、熱刺、車路士、祖雲達斯、AC米蘭及國際米蘭共12支球隊上月宣佈成立歐超聯，但隨即遭UEFA和球迷強烈的反對。隨後英超六支球隊率先宣佈退出歐超聯，其後馬體會亦宣佈退出。

有指UEFA在過去2周一直與12支歐超聯球會談判，UEFA希望可以與這些球會達成協議，積極配合的球隊將會減輕處分，有指UEFA目前已經和七支球隊達成協議，包括英超Big 6和馬體會，國際米蘭亦接近與UEFA達成協議。

不過，目前皇馬、巴塞、AC米蘭和祖雲達斯仍未明確表示會退出歐超聯，他們已經違反了UEFA章程「不得合併、直接或間接隸屬於不同的UEFA成員球會之間的聯盟，並在未經UEFA許可的情況下成立。」他們將會面對經濟處分和最高兩年的歐洲禁賽。

有消息人士更透露，根據歐超聯會章，只要有九間球會主動宣佈退出，這計劃就會自動終止，並失去其法律效力，故UEFA正努力和這些球會談判，希望可以盡快令歐超聯壽終正寢。