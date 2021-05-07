網隊周四作客以109:113不敵小馬，因傷已休戰超過一個月的夏登（James Harden）表示，有信心在季後賽展開前復出。

在缺少夏登的情況下，K艾榮今仗雖然取得45分，杜蘭特（Kevin Durant）也有20分及9個籃板球，但網隊仍以4分之差不敵小馬，連輸四場。小馬是役有六人得分上雙，包括得到24分、10個籃板球及交出8次助攻的當錫（Luka Doncic），添夏達威Jr（Tim Hardaway Jr.）有23分，芬尼史密夫（Dorian Finney-Smith）則有17分及8個籃板球。

儘管網隊近況平平，但自四月五日起便因為腿筋受傷倦勤的夏登，表明不會急於重返戰陣，但仍有機會在季後賽開戰前復出。「計劃是希望在季後賽開始前，打看看會否有機會一兩場常規賽。我們只能每日審視最新的情況。」夏登說。「這種事情急不來，你只能耐心等待，更聰明地去對待。」他又強調，自己今季轉投網隊的原因，就是要在季後賽走得更遠。

網隊今季只剩下五場常規賽，主教練尼殊亦謂，會以夏登的健康作為優先考慮。「如果夏登能夠在季後賽前先打幾場比賽，對他本人和球隊來說，都是最理想的情況，但前提還是健康。」

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