車路士在周三於歐聯4強淘汰皇家馬德里殺入歐聯決賽，球隊目前處於英足盃和歐聯兩項決賽，英媒報道，假如藍戰士最終能成為雙冠王，球員將可分享1,100萬鎊（約1.18億港元）的額外獎金。

今屆歐聯將會由車路士和曼城爭奪冠軍，獲勝的球隊能獲得1億鎊的獎金和轉播收入。兩支豪門球隊為了激勵球員，亦設有額名的封王獎金，但兩間球會的「派錢」方式就有所不同。

車路士在周三歐聯擊敗皇馬後，球員已經獲得500萬鎊的獎金已作獎勵，假如車路士最終能在月尾的歐聯決賽擊敗曼城封王，球員就能再獲得另外500萬鎊的獎金。有指車路士設立一個獎金池，獎金會平均分給比賽日大名單的球員，假如車路士最終能贏下歐聯，意味一位主力球員共可獲得約50萬鎊的獎金。另外，假如車路士能在英足盃決賽擊敗李斯特城封王，球員亦會分享約100萬鎊的獎金，故車路士最終能成為雙冠王，球員就能分享額外1,100萬鎊的獎金。

至於曼城，對於獎金的安排有別於車路士，球會傾他與球員簽署合約時單獨協商獎金條款，如球隊最高周薪的奇雲迪布尼，如球隊能贏下歐聯，他個人就可獲得100萬鎊的獎金，其他球員則約可每位獲得60萬鎊的獎金，非正選主力的球員就更少。不過，曼城亦有設立全隊的額外獎金，如球隊贏歐聯就能分享約1,500萬鎊的獎金，總額比車路士1,100萬鎊的多。

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