去年有指由沙地阿拉伯王儲穆罕默德擔任主席的公共投資基金（Public Investment Fund, PIF），有意以3億英鎊（約29億港元）收購英超球會紐卡素，但最終因為眾多問題困擾下，令PIF打退堂鼓，令班主艾殊利賣盤失敗，他周四正式對英超賽會提出訴訟，指賽會阻止紐卡素易手，並要求賠償。

在艾殊利提出的法律文件中表示，英超賽會本有以公正、客觀管理，但賽會不正當的行使其權力，以促進商業夥伴和某些球會的利益，對英超競爭不利，他更指控賽會阻礙和預先制止了該次收購。他要求英超賽會賠償他的經濟損失，並要求英超撤回或重新考慮沙地阿拉伯財團收購的決定。英超賽會暫時未有對此作出任何回應。

本來PIF已經在4月份與與PCP Capital Partners，以及地產商Reuben Brothers聯手，以3億英鎊的作價收購紐卡素班主艾殊利手上的全數股份，更達成共識。不過由於沙地的電視盜版行為以及其他問題，阻礙了這一件交易，就連買家亦承認，是由於延誤才令到交易告吹。

另外，英國稅務與海關總署（HM Revenue＆Customs）已撤銷對紐卡素為期四年的調查，07年球會的董事Lee Charnley因稅務欺詐被捕，有指球會向經理人和球員私下交易以進行轉會，球員包括丹巴巴亞、柏比斯施斯和穆沙施素高。

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