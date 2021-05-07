阿仙奴在歐霸盃四強出局後，來季大有機會自1995/96年球季以來，首席缺席歐洲賽事，要求領隊阿迪達下台的聲音亦越來越響亮。有博彩公司已就阿迪達的繼任人選開盤，當中曾執教AC米蘭與祖雲達斯的艾歷尼，被列為3.6倍大熱門，現任李斯特城領隊羅渣士與車路士主帥杜曹，則並列為5倍次熱門。

阿迪達於19年12月接替艾歷尼成為「廠長」，簽約三年半，而他在上任首季便已立下戰功，率領阿仙奴在英足盃決賽以2:1擊敗車路士，贏得錦標。無奈好景不常，兵工廠今季在英超的戰績非常慘淡，季中聯賽排名更一度跌至第15位，雖然之後稍有起色，但仍只能在中游徘徊。

阿仙奴目前以34戰得49分，排在英超第九位，在僅餘四輪賽事的情況下，落後目前排第四的車路士12分，要爭入歐聯基本上已是天方夜譚，而比以58分排第五的韋斯咸，該隊亦落後九分之多，更不要忘記他們前面還有熱刺、利物浦及愛華頓等多支勁旅，所以就算想退而求其次出戰歐霸盃，機會仍然相當渺茫，這將令阿仙奴繼1995/96年球季後，再次無緣出戰歐洲賽，難怪不少英國傳媒都預計，阿迪達將難逃被炒厄運。

《太陽報》就引用博彩公司Betfair的盤口，顯示一旦阿迪達被解顧，最有機會接任的將會是艾歷尼（3.6倍），羅渣士與杜曹均被列為5倍次熱門，賓尼迪斯、韋拉與施蒙尼的接任賠率則為11倍。

阿迪達繼任人賠率

艾歷尼（3.6倍）

羅渣士（5倍）

杜曹（5倍）

賓尼迪斯（11倍）

韋拉（11倍）

施蒙尼（11倍）

哈辛赫圖（12倍）

艾迪賀維（12倍）

加斯柏連尼（15倍）

方辛加（15倍）

資料來源：Betfair

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