基斯甸艾歷臣去年1月加盟國際米蘭，但初期完全不融入球隊，教練干地不重用外，短短1年後更希望離隊。不過，近月艾歷臣上陣機會漸多，更助國際贏下今季意甲冠軍，這位丹麥中場就直言，當初並不了解干地的戰術，但如今已學會他的戰術體系。

在今年1月，加盟只1年的艾歷臣傳出希望離隊，就連球隊高層亦表示會聆聽有關艾歷臣的報價，當時教練干地亦表示對這位丹麥中場的表現失望，艾歷臣亦試過在沒有任何傷病的情況下，連續四場聯賽未有上陣過任何1分鐘，亦有傳兩人的關係已達冰點。

不過，在2月對拉素一役起，艾歷臣在每場聯賽都有上陣，對拿玻里和上仗鬥克羅托內亦分別攻入1球，球隊更因為阿特蘭大失分在上周提早在意甲封王，打破了祖雲達斯9年的壟斷外，更贏下他自12/13代表阿積士後首個聯賽冠軍及錦標。

艾歷臣最近接受訪問時，亦大談自己和教練干地關係上的轉變：「當初我不了解教練，其後我開始學習他的系統和足球。現在，我真的過得非常開心和慢慢成為一個真正的米蘭人。」對於國際事隔11年後再奪聯賽冠軍，他表示：「這只是國際的開始，我們正建立一個新時代，干地會帶領大家獲勝。」

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