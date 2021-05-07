英格蘭足總周五公佈國家隊新徽章，以往舊徽章內的三隻藍色獅子會改為紅色，新設計期望「三獅精神」可代表全國不同級別的足球，象徵在「不同層面上的進步以及擁有更大的包容性」。

根據英足總的聲明稱，三隻獅子是英格蘭足球的核心，象徵從草根足球到精英賽事等每個級別的比賽中，都會繼續進步，並擁有更大的包容性和普及性。新徽章由一頭幼獅、雄獅及母獅組成，希望透過團結形成一個新英格蘭足球圈，即代表無邊界地連繫全國各級別足球界的每個人。

不論英格蘭男足、女足甚至各級別的青年軍，未來球衣上都會改為沿用這個新徽章，而英足總還聘請了足球媒體公司製作宣傳片，當中除了兩位男足國家隊代表哈利卡尼與拉舒福特外，還有代表英國盲人足球隊的Azeem Amir，以及狄米絲度姬絲、露西布朗絲兩位英女足國家隊成員。

足總行政總裁布寧咸說：「這是一個重大變化，將基層和精英足球連繫起來。英格蘭足球將利用我們獨特的能力來啟發後代，並積極參與各個層面的比賽，亦期望在全國範圍內創造更多的比賽。在Covid-19衝擊下，我們希望足球可以讓全部人民擁有，帶給社會一個重要的角色。」

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