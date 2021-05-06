阿仙奴周四在歐霸盃四強次回合，雖然佔得大部份攻勢，但卻無法撕破維拉利爾的防線，只能賽和對手0:0，兩回合計輸1:2，黯然出局。領隊阿迪達直言認為兵工廠值得取勝，未能過關實在令人我望。

「我們都很難過，真的很失望，但亦要恭喜維拉利爾。我們到最後一分仍然出盡全力爭勝，我認為我們值得拿下這場勝利，但細節決定了這兩回合的結局。」阿迪達說。「我們有三次黃金機會，他們甚麼都沒有，但就成功晉級。有很多事情在我們身上發生了，很多球員都未能以最佳狀態上陣。」

對於格列沙加在熱身時受傷，阿迪達坦承打亂了賽前部署。「這徹底打亂了我們的計劃，我們的戰術是針對格列沙加會上陣而設的。我們在上半場未能好好用球，但這並不是藉口。有很多可以奠定勝局的球員，都不在最佳狀態。我們可能是有點緊張，但在下半場明顯主宰了比賽。」

這位西班牙籍教頭又認為，球員大賽經驗不足，是阿仙奴出局的其中一個原因。他說：「（出局）有很多因素，我在（首回合）作客維拉利爾時，開局並不是太好。我們今仗亦未能及時回復最佳狀態，加上90%球員都只是首次在（歐洲賽）四強上陣，大家仍要好好學習。要打入來季歐洲賽，就是能透過英超這個門路，我們都知道接下來要怎樣做。我們今仗已盡了全力，所以難免會失望。」

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