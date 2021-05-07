周四歐霸盃4強次回合負羅馬2:3一仗，曼聯前鋒卡雲尼除了在賽事中獨建兩功，還盡顯大哥風範，見年輕隊友格連活特被對手欺負，即刻跑過來替他出頭。

比賽踢至72分鐘，格連活特與羅馬守將基安盧卡文仙尼爭球時出現口角，隨後文仙尼隊友卡斯杜柏走過來出手推了「綠木」一下，而卡雲尼見狀馬上加入戰團，大力推開卡斯杜柏，演變成他與這兩位羅馬守將互相推撞，後來兩軍其他球員及球證介入調停，才平息衝突。

網民事後都讚34歲的卡雲尼似「真大佬」，這樣才是紅魔應有的領袖，留言說：「卡雲尼認為格連活特才19歲，可能對球場上的某些問題不太懂保護自己，因此每次遇到麻煩時都會介入。 這就是我愛的前鋒！」曼聯球迷都因此表示越來越愛卡雲尼。

綠木去年12月接受訪問時，也讚過卡雲尼在隊內有大哥哥的影子：「每個人都可以向他學習，不管年青球員或其他資歷較深的隊友都一樣。他樹立了一個榜樣，我喜歡他做的所有事，包括他在訓練時的一些移動和走位，我可以吸收後應用在自己身上。」

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