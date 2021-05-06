【UCI國家盃場地單車賽】

【本報訊】香港近日有變種病毒流入社區，但無損首屆在香港單車館舉行的UCI國家盃場地單車賽，香港單車總會行政總監黃志如昨在網上記者會上表示，在每兩日一檢兼閉門比賽的「安全氣泡」下，有信心賽事如期於下周四展開，雖然外隊人數由4月報名約440人減至現在200人，但作為香港疫情下首個有外隊參加的國際賽仍令人期待，賽事將在無綫myTV Super及85台直播，李慧詩坦言會將國家盃視為東京奧運的預演，期望爭取凱林賽及爭先賽兩面獎牌。

問到會否擔心近日變種病毒一單接一單，政府因而「縮沙」，黃志如表示：「其實我們整個措施在過去好幾個月是跟政府傾出來，任何疫情轉變都顧及到，以我們現有的『氣泡』配備、通報機制、專業的檢測及針對疫情的醫生團隊，我們很有信心辦好國家盃。」

現時有超過15個來自世界各地的車手到港比賽，包括日本、大馬、新加坡、白羅斯、德國及埃及等。今次首屆國家盃，香港預算約600萬港元，包括100萬「泡泡」使費。

被視為東奧獎牌希望的李慧詩，對於一周後的國家盃表示既期待亦緊張：「已很長一段日子沒跟海外車手比賽，真的很期待，亦緊張，今次因疫情沒觀眾入場，亦會有一些防疫措施，正好讓我綵排一次奧運；我亦會在國家盃熱身時用上東奧的方法，希望爭先賽及凱林賽取得頭三名，而團體爭先賽跟師妹們爭取入前八名。」