韋斯卜克（Russell Westbrook）周四錄得個人今季第34次「三雙」，協助巫師作客戰至加時之後，以131:129險勝速龍。

雖然在加時尚餘15.3秒時六犯離場，但韋斯卜克全場貢獻13分、17個籃板球及17次助攻，仍足以讓巫師以兩分之微險勝速龍。這已是「韋少」職業生涯第180次交出三雙，只差一次便可追平名宿奧斯卡羅拔臣（Oscar Robertson、大O）保持的NBA紀錄。

除了韋斯卜克表現出色外，比爾（Bradley Beal）今場亦有28分進賬，包括在第四節及加時階段攻入14分，魯爾尼圖（Raul Neto）取得個人職業生涯新高的25分，羅賓盧比斯（Robin Lopez）亦有24分斬獲。速龍方面，施亞甘取得平職業生涯最高的44分，並有11個籃板球及交出7次助攻，但球隊仍要吃下近六戰中的第五場敗仗。速龍輸波後，目前已落後在東岸排第10的巫師四場，爭入季後賽附加賽的機會已相當渺茫。

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