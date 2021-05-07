曼聯周四在歐霸盃四強次回合，雖然作客以2:3不敵羅馬，但總比數仍然贏8:5，晉級本月26日在波蘭格但斯克舉行的決賽。這亦是蘇斯克查自18年12月接任領隊以來，紅魔首次殺入盃賽的決賽。他又大讚今仗屢救險球的迪基亞，是世上其中一位最出色的門將。

「能夠打入決賽的感覺真好。我們（首回合）在奧脫福踢了半場精采的賽事，並藉此成功過關。我對今仗落敗感到失望，特別是我們在下半場的表現欠佳。」蘇斯克查賽後說。「其實他們有機會贏8:6，這是一場奇怪的比賽。我們不斷丟失控球權，幸運的是，我們擁有世上其中一位最佳門將（迪基亞）。我們打入了決賽，很期待5月26日的來臨。」

歐洲足協網站顯示，羅馬今仗有多達21次射門，而迪基亞全場作出了10次撲救，絕對是紅魔成功晉級的一大功臣。

對於曼聯將要迎接密集賽程，蘇B直言非常不滿。「這是聞所未聞的，編訂賽程的人，根本從未參加過這種水平的球賽，球員根本不可承受這種體能負荷。這個安排根本沒有顧及我們，我們在這四場比賽要用盡所有球員，賽程很緊迫，但我們也要做好準備。」

----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波