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力爭衞冕港超聯的傑志，今晚八時在旺角大球場迎戰標準流浪，前者必爭取三分以求再度拉開與爭標對手東方龍獅的差距；今季遇強越強的流浪則希望在傑志身上搶得分數。

港超聯已進入最後直路，榜首兩頭馬車傑志與東方暫時同得28分，但傑志少踢一場，且有較佳對賽成績。首2循環只餘下2輪賽事，傑志有機會帶着優勢進入第三循環。傑志今晚在主場遇上今季表現受到好評的流浪，特別對手有兩位傑志前隊長盧均宜和林嘉緯等好手在陣（見另文），主教練朱志光表示：「今季的流浪與以往不同，他們以前陣上有很多年輕和新晉球員，但現在他們有多位經驗豐富的球員在陣，面對他們絕不容犯錯。」

朱志光：嚴防林嘉緯

流浪今季面對強隊，以防守反擊戰術不時為對手製造麻煩，朱志光指，傑志陣中不少球員都對流浪中場主力林嘉緯踢法熟悉，有利防止對手的組織，他說：「嘉緯的踢法，很多球員都了解，後防補位要做得更好。今季已對流浪三次，其中聯賽首循環在青衣與他們賽和，所以要小心防範。」

傑志只餘下兩場首階段賽事，若全取三分，將至少帶着3分優勢進入第3循環的爭標組賽事，加上對次席的東方對賽成績佔優，故爭標形勢相對有利，但大前提是贏盡每一場比賽。

流浪撼強隊更利防反

流浪今季受到好評，但其實在聯賽也只贏過兩場，這是因為他們面對下游球隊時未能把握，主攻時往往未能找到入球方法。不過，今日流浪面對的是強隊傑志，應更有利發揮，隊長林嘉緯表示：「我們季初表現一般，但後來有改進，對強隊有機會偷雞搶分，今仗對傑志都會以守為先，季內我們也證明過對強隊有能力製造驚喜。」

林嘉緯補充指，爭標組及護級組形勢已定，餘下的目標為護級組首名，林嘉緯續說：「首2循環的分數將帶入第3循環，護級組四隊分數接近，每場都很重要。」他又認為流浪最近表現反覆，上仗亦以0:1不敵「升班馬」晉峰，但流浪季內在旺角大球場表現不錯，希望可以保持水準。基藍馬仍有傷在身，但今仗仍有機會上陣。

本報訊

反勝

周四晚於旺角大球場上演的港超聯賽事，天水圍飛馬上半場被愉園的羅拔奧度攻入一球，半場落後0:1的情況下，下半場由達施華、黎格爾及山度士（黃衫）各建一功，以3:1反勝愉園，全取3分後續排聯賽榜第3位；愉園則續排榜尾。