夏薩特周三在皇家馬德里作客車路士的歐聯4強次回合正選倒戈，全場表現平平外，賽後更被拍到與前隊友大開玩笑，結果令皇馬球迷大為憤怒。周四他為事件首度發聲，在個人社交媒體發聲明道歉，表示自己並無意得罪皇馬球迷。

周三是夏薩特2019年轉投皇馬後首次重返史丹福橋，但他未能助皇馬晉身決賽外，賽後更被電視頭拍到與車路士後衞葛特蘇馬及門將艾度亞文迪有說有笑，不少球迷都網上都評擊這位皇馬「7號」，如「夏薩特很丟臉，他配不起皇家馬德里球衣。」、「HazardOut（夏薩特滾！）」等。

其後夏薩特亦了解到球迷對他的不滿，他在社交媒體發道歉聲明：「對不起，我看到很多有關我今天的意見，我並無意得罪皇馬球迷。為皇馬效力一直都是我的夢想，我加盟來到這裏亦是為了爭勝。今季並未完結，現在必須全力為西甲爭標。」

----------------------------

想財富增值 就真係要眉精眼企

想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波