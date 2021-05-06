車路士周三淘汰皇家馬德里，隊史第三度殺入歐聯決賽，巧合是這三次全部經歷過中途換帥，但現時掌軍的杜曹，顯然較兩位前主帥格蘭與迪馬堤奧更得球會信任，早被視為長遠規劃的領軍人物。

車路士繼07/08及11/12球季後，第三次晉身歐聯決賽。13年前首入決賽那季，球隊中途辭退了摩連奴，改由以色列籍主帥格蘭帶隊，遺憾是艱苦入決賽，踢至互射12碼階段不敵曼聯，與冠軍擦身而過。至11/12球季，藍軍終於在決賽擊敗拜仁慕尼黑圓夢，而當時也同樣是季中換帥，帶領球隊創造歷史的是中途取代波亞斯執教的迪馬堤奧。

不過，格蘭當年在決賽落敗即完約「落車」，成功奪冠的迪馬堤奧雖因此贏得一份兩年合約，翌季坐正，惟及後因帶不出好成績，離捧盃僅半年就下台。兩人上任時均屬替工性質，相比下，今次高層選擇聘請杜曹，為長遠打算的意圖較明顯，看中這位德國籍主帥的領軍能力，其過去的執教履歷也比格蘭、迪馬堤奧出色，至少曾領巴黎聖日耳門捧過兩季法甲冠軍，並打入過歐聯決賽。

誠然，1月時僅與他簽下18個月合約，而不是3或4年的長約，相信曾經炒過多位領隊的油王阿巴莫域治也存在一定憂慮，害怕一旦不合適，炒人的賠償金肯定沉重得多，且看杜曹最終可否替車仔奪下第二座歐聯錦標，以成績說服老闆續約。

文：盧卡東尼