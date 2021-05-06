唔少歐洲聯賽都踏入尾聲，甚至已經定埋冠軍，好似國際米蘭、阿積士等都已捧咗盃，不過北歐聯賽就只係開咗幾周，球隊狀態都開始穩定，今期就將戰場放喺瑞超。

之前都叫大家要留意佐加頓斯，第二輪主場對諾高平，都叫大家買W，結果順利1:0贏波。佐加頓斯氣勢仲未斷，唔經唔覺已經開季四連勝，甚至主場對上季冠軍馬模（圖）都炒3:1。下星期日佐軍就要作客，換番一啲賠率，作客迪加科斯，世界博彩公司客W平均值有1.6倍，大約讓半/一中水，呢個上盤就非常穩陣。佐軍最強就係進攻，開季4場攻入9粒，係瑞超之冠，前鋒巴克路夫續勇，對馬模射入兩球，加上捷盧夫耶、艾斯拿克韋查等快馬後上支援，特別要留意艾斯拿克韋查呢位右閘，出擊能力非常之強，今季已經入咗兩球。

迪加科斯係瑞超今季「升班馬」，實力已經唔高，4場波1勝3負，之前作客爆冷贏哥登堡，好似幾勁咁。但其實主場對同級球隊都冇咩着數，而且防守力麻麻，開季四場波都有失，今次對住攻力幾強嘅佐軍，都好難唔大敗。

另一場就推介華堡，不過係捧佢對家。講起華堡就諗起漢堡包，其實華堡一樣咁易食，上季季尾三連勝先避免到降班，今季都似乎要喺中下游掙扎。

華堡上場作客奧斯達辛斯，要去到補時階段先靠住史坦尼錫頭槌絕殺，贏到今季第一W。佢哋下星期日就要作客馬模，馬模上仗俾佐加頓斯破金身，已經連續兩場贏唔到波，今次一定要搵人祭旗反底，華堡呢個時間對馬模，絕對冇可能好似上場咁好彩，「讓球主客和」要「主勝」啦。

文：Goal進

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。