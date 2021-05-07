在歐聯晉級決賽之日踏入36歲的曼城老將費蘭甸奴，藉該仗成功封殺巴黎聖日耳門（PSG）主將兼國家隊隊友尼馬的表現，或贏得球會為他開出留效多1年的新約。

費蘭甸奴老而彌堅，在周二歐聯4強次回合的關鍵戰役，取代隊友洛迪卡斯簡迪出任防中位置，成功令尼馬全場表現寂靜，還博得迪馬利亞沉不住氣對他作出蓄意犯規動作，紅牌被逐，最終助球隊「雙殺」PSG取得決賽入場券。據悉曼城對這位巴西中場的演出及狀態非常滿意，現有意與季尾約滿的他續約多1年。

未知費蘭甸奴最後會否動心續約，但預計4天前踢足90分鐘的他，周六對車路士一仗會退居後備席。不過，他賽前就分析球隊今季在歐聯戰線的成功，與過去有何不同之處：「是心態上的轉變，尤其是逆境時要如何應對，這支球隊已到達了成熟的階段，例如在歐聯比賽，我們試過分別落後給多蒙特和巴黎，但我們懂得如何處理，知道要冷靜，接下來的比賽，也要以同樣的方式來對待。」

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