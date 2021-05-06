隨着車路士搶下另一歐聯決賽席位，今屆歐聯成為全英決賽。根據歐洲足協（UEFA）的計劃，屆時曼城與車仔球迷均會各得4,000張門票入場看決賽，但將舉辦今屆決賽的土耳其伊斯坦堡，目前疫情仍嚴重，有英國國會議員就提議決賽不如移師溫布萊球場進行。

UEFA計劃「5·29」決賽會開放給25,000名觀眾，進入決賽場地伊斯坦堡安塔圖克奧運體育場觀戰，參賽2隊的本地球迷將各分得4,000張的門票，即全英決賽落實後，意味會有8,000名英國國民入境土耳其。不過，部份英國國會議員及公共衞生專家就反對國民前往疫情嚴重的土耳其。

土耳其目前感染個案是英國的12倍，周二新增確診個案逾30,000宗，即使英國會在今月稍後時間解除出國旅遊禁令，但一般相信土耳其仍會被英政府列在限飛的國家名單中，國民回國後要隔離10多天。

英國工黨的國會議員艾福特就認為讓球迷前往土耳其，等同於白費了這段時間抗疫的努力，國內感染個案一定會因此激增，另一位國會議員布倫南就提議決賽既然是兩支英格蘭球會，不妨向UEFA動議將比賽移師至溫布萊上演：「我知道這對伊斯坦堡是一個損失，但UEFA可以在未來補償他們。」

文：盧卡東尼