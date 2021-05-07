曼聯周四在歐霸4強次回合以2:3不敵羅馬，兩回合計贏8:5晉級。今仗卡雲尼梅開二度，全場表現出色，前曼聯球員夏格維斯在節目中就表示，曼聯應該要與他續約。

去夏才入「魔」的34歲烏拉圭射手卡雲尼，原本有指今季完結後就回南美度過球員最後生涯，殊不知因近期入球頻頻，他兩回合對羅馬都梅開二度，讓他成為了近35年來，首位在歐洲賽4強2回合至少能攻入2球的球員，對上一位能完成這成就是85/86球季效力科隆的阿羅夫斯（Klaus Allofs）。

夏格維斯表示：「每一個前曼聯球員和曼聯球迷，都希望哈利卡尼或艾寧夏蘭特可以加盟球隊，但在現今的足球世界，他們的轉會費並不現實。我認為卡雲尼已經做得非常好，曼聯不需要買下新前鋒，快和他續約。我反而認為球隊需要增添翼鋒，球隊可以用買前鋒的預算考慮在翼鋒上。

不過，另外兩位曼聯名宿里奧費迪南和史高斯則認為曼聯要為球隊陣容作長線考慮，里奧費迪南表示：「你這樣做會令卡尼和夏蘭特到其他的球會，其他球會都有不錯的板凳深度，如拜仁慕尼黑和曼城，」

史高斯則表示：「曼聯要簽下一名中鋒可以在未來5年穩定發揮，我意思就是卡尼和夏蘭特。卡雲尼會慢慢退下來，體能和傷患可能會影響他，他今季亦不是踢了太多賽事。更何況，我在目前曼聯陣中看不到那一位球員能真正擔當中鋒。」

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