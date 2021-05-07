阿仙奴對維拉利爾的歐霸盃4強次回合賽前，不少球迷曾聚集在阿聯酋球場外，高聲歡迎球隊隊巴到場，甚至燃點煙花，期待球隊今場可翻盤，可惜最後只見證失望的0:0賽果；領隊阿迪達掌軍下的一些尷尬紀錄，連同場外部份反對班主高安基的聲音，賽後都不堪回首。

次回合在自己地頭與黃潛悶和0:0結束，阿仙奴不但篤定4強止步，還令他們錄得自1995/96球季後，在各項賽事主場比賽沒有入球最多的一個單季，合共有10場主場賽事「食白果」，而且也要準備好快步95/96球季後塵，翌季將首次沒有歐洲賽參加。

阿迪達今季領軍的其他尷尬數據，還包括此前追平了隊史在單季英超最多落敗的場次，共13場，而之前在主場敗給般尼和李斯特城也是破了封塵的紀錄，前者是46年來首次作客贏兵工廠，李城則是47年。

諷刺是賽前一眾槍手球迷，還在球場外放煙花及高歌等待隊巴到來，期待球隊可以翻盤晉級，令兩大歐洲盃賽的決賽都全部是英超球隊。不過，也有部份球迷繼續參雜其中示威，希望班主高安基盡早離開球會，為早前的歐超聯風波及球隊近年失敗的成績負責。

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