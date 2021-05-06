周三車路士於歐聯4強次回合以2:0擊敗皇家馬德里，2回合計贏3:1，事隔九年再次晉身決賽，將於5月29日與曼城上演全英歐聯決賽。今年1月才出任車路士領隊的杜曹，成為史上首位連續兩季帶領不同球隊打入歐聯決賽的主帥。車仔有機會成為歐聯及英足盃雙料冠軍，杜曹渴望這夢想能夠成真。

文：港生

車路士今仗以德國孖寶夏維斯與迪姆華拿攻堅，18分鐘先有華拿接應芝維爾傳中射入，但被判越位在先。惟戰至28分鐘，夏維斯挑射越過泰拔高圖爾斯中楣彈出，剛好伏兵門前的華拿跳頂補中，助球隊領先1:0。

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全英決賽「三年抱兩」

下半場夏維斯頭槌攻門中楣不入、其後單刀又被救出未能拉開比數。終在85分鐘，尼高路簡迪前場偷球傳給後備上陣的基斯甸普列錫，後者右路傳中，美臣蒙特門前射入助車路士次回合贏2:0，2回合計以3:1晉級，繼2008及2012年後第3次躋身歐聯決賽。

車路士決賽會與曼城上演英格蘭內訌，也是繼2019年的利物浦對熱刺後，3年內第2次出現2支英格蘭球隊對決。事實上，在歐戰歷史中曾出現五次全英決賽對決，而車路士參與了當中的三次（見附表），包括07/08歐聯決賽互射12碼不敵曼聯、18/19歐霸決賽挫阿仙奴及今季對曼城。

車仔爭盃賽雙冠王

杜曹上季帶領巴黎聖日耳門殺入歐聯決賽，可惜最終不敵拜仁慕尼黑飲恨，如今這位德國主帥領車路士晉級，他亦成為了首位連續兩季領不同球隊打入歐聯（連同前身歐冠盃）決賽的主帥。車路士早前已成功打入英足盃決賽，將與李斯特城爭冠，杜曹表示希望球隊今季能成為雙冠王：「球隊要一直走下去，我們希望到伊斯坦堡取得勝利，球隊的任務仍未完結，我們正身處於兩項賽事的決賽。」

至於出局的皇馬，教練施丹直言對賽果感到失望：「今天的賽果令人感到失望，車路士的表現很好，晉級實至名歸。我們仍有四場聯賽要踢，要專注為西甲冠軍而戰。」

車路士周六聯賽將作客曼城上演歐聯決賽前哨戰，假如曼城全取三分就提早封王。不過，車路士在上月曾在英足盃四強淘汰曼城晉級，如今2隊5月要交手2次，杜曹表示：「英足盃四強的勝仗沒有讓我們在決賽得到任何優勢，但絕對可以給我們信心和良好的感覺。」