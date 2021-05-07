有體壇奧斯卡之稱的勞倫斯世界體育大獎，周四公佈得獎名單，網球手拿度與大坂直美，分別榮膺年度最佳男、女子運動員。拜仁慕尼黑成功壓倒利物浦，成為年度最佳隊伍，但紅軍射手穆罕默德沙拿就獲得最佳激勵獎，七屆F1總冠軍咸姆頓則成為首屆運動員倡導獎得主。

拿度在2020年的主要成就，是第13度贏得法國公開賽男單冠軍，追平費達拿20次贏得大滿貫男單冠軍的紀錄。至於當選最佳女子運動員的大坂直美，去年除了成為美網女單冠軍，亦積極透過自己在球場內外的影響力，聲援黑人平權運動。身為日本和海地混血兒的大坂直美，年少便跟隨父母移居美國，明白當地種族歧視問題相當嚴重，故在今屆美網七場賽事，分別戴上七個印有警暴事件黑人遇難者名字的口罩出場，希望喚起公眾對黑人平權的關注。

咸姆頓上季追平「車神」舒密加七奪世界冠軍的紀錄，在爭取黑人平權方面亦同樣不遺餘力，成功獲選為首屆運動員倡導獎得主。另一方面，埃及翼鋒穆罕默德沙拿，獲頒發最佳激勵獎，以表揚他在扶助弱勢社群方面的貢獻。不過，他所效力的利物浦，上季雖然贏得球會史上首個英超冠軍，但年度最佳隊伍獎項，仍落在獨攬歐聯、德甲及德國盃錦標，成為三冠王的拜仁慕尼黑手中。

勞倫斯世界體育大獎主要獎項得獎名單

最佳男子運動員：拿度（網球）

最佳女子運動員：大坂直美（網球）

最伍運動隊伍：拜仁慕尼黑（足球）

終身成就獎：金夫人（網球）

運動員倡導獎：咸姆頓（賽車）

最佳激勵獎：穆罕默德沙拿（足球）

最佳突破獎：馬賀姆斯（美式足球）