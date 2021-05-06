國際奧委會（IOC）周四宣佈，將會向參加今屆東京奧運及殘奧的各國運動員及隨行人員提供由美國輝瑞藥廠製造的疫苗，日本奧委會（JOC）會長山下泰裕對IOC的協助表示感謝，並期待今屆奧運能夠在安全的環境下進行。

山下泰裕周三於東京出席記者會時表示，期望疫苗能夠減輕奧運舉行期間，日本國內的醫療負擔及確保國內疫情不會大幅增加：「我們希望確保所有參加東奧人士、以及作為主辦國日本的安全、讓作有人都對今屆奧運感到安心。」

首批輝瑞疫苗最遲將於本月底前分發到各國的奧運代表團手上，不過IOC強調，不會硬性規定參加者必須接種。日本奧運相丸山珠代表示，希望在不影響一般日本國民的前題下，安排約2,500位日本代表團成員接種輝瑞疫苗，不過現時就未有計劃安排今屆奧運的義務工作人員接種。

雖然IOC和日本奧委會努力挽回公眾對東奧的信心，不過日本國內對今屆奧運仍有不少反對聲音。位於東京立川市的立川相互病院近日就在醫院的玻璃窗上貼上「醫療壓力爆煲、停止舉行奧運」的示威標語。院長高橋雅哉表示，醫院由去年4月至今已經接收了近250位確診新冠病毒病人，超出醫院的負荷，不少醫護人員因為工作壓力而辭職。他相信當地各間醫院在奧運期間的的工作將會大幅增加，擔心日本醫療體制有機會崩潰。

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