周中兩場澳職推介，盤口俾我估中晒，除左獅吼全場「細」同墨城「角大」唔中外，幾乎全中。不過咁，澳職波始終有啲顧忌，所以唞一唞，周末飛番去日本，吼住兩隊都幾頻撲嘅榜首雙雄：川崎前鋒同名古屋鯨魚。

先講名古屋鯨魚，因為亞冠盃嘅賽程安排，1星期內要2鬥前鋒，鯨魚仲要2場輸晒兼失7球，雖然上仗叫做由落後0:3追番成2:3拎番啲面子，但實際都冇咩幫助。周六匆匆再戰主場鬥大阪櫻花（白衫），櫻花13場聯賽攻入19球，日職嚟講把握力算係唔錯。

坦白講前鋒已經榜首拉開九分，冠軍都幾乎成為定局，不過2至6名分數都叫做接近，之後比賽焦點相信都係來季亞冠盃資格。陰謀論睇，鯨魚如果開始喺第二位逐步下滑，就一定令聯賽更加緊張同有睇頭，而且現實啲睇，鯨魚踢完兩場硬仗，真係會腳仔軟，櫻花一定想棒打落水狗拉鯨魚落嚟，之後前列大戰就更好睇。

雖然今季回歸嘅38歲櫻花前鋒大久保嘉人近期出現入球荒，自從季初5場入5球之後都冇好過，不過22歲嘅新星中島元彥近4場後備上陣一共入咗2球，今次話唔定可以再做奇兵。鯨魚讓平/半真係讓得少，下盤加個「大」就穩陣。

川崎前鋒就會作客另一支大阪球隊飛腳。飛腳因為之前疫情搞到好多比賽冇得踢，比賽少積分自然少，表面得7分排尾3，但就比17位嘅大分三神踢少3場，所以唔好以為今場係榜首對榜尾對決。之前已經講過，前鋒想攻就入到3、4粒，唔想就盲入一粒猜到完場，所以前鋒「大細」真係好難估，今次又要讓一球/球半，睇落上盤就好穩陣，不過小心前鋒上半場又玩睇定嚟食，可以博個「半細」。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。