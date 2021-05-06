澳職前六形勢仍然緊湊，周五獨腳戲阿德萊德聯主場對威靈頓鳳凰（黃衫），兩軍仍然為季後賽席位而戰。阿聯近期啞火，上仗大部份時間多踢一人仍未能擊敗西部聯，翼鋒奇治葛雲狀態亦見下滑；鳳凰已累積五場不敗，球隊也早已習慣客場作賽，受讓平/半必博下盤。

阿聯賽前排第五，只領先7、8位的西部聯及多踢1場的西悉尼流浪者3分，1、2場戰果已可令他們跌出前6區域，所以餘下七場聯賽未能掉以輕心；不過阿聯近期開始跌watt，近6仗只曾1勝。上仗主場對西部聯，上半場對手已領紅少踢一人，卻未能先開紀錄，阿聯更險先失守。

事實上阿聯該仗真正到肉埋門不多，補時更有前鋒穆罕默德托尼情急之下2黃1紅被逐，球隊心理質素仍有待改善。阿聯今仗主場出師陣容並不完整，除穆罕默德托尼停賽之外，守將米高積及臣仍在養傷。2軍4月尾已曾交手，阿聯作客以1:2不敵鳳凰，今仗縱有主場之利也不值支持。

原本以新西蘭為基地的鳳凰，因為防疫原因，今季一直借用澳洲卧龍崗作主場，基本上整季已經作客比賽。鳳凰暫以26分排第9，名義上主場取14分，作客取12分，差別也不大。球隊為爭取前六席位近期十分勇猛，近5仗取3勝2和。雖然今仗有甘馬倫戴夫連停賽，但19歲小將賓韋尼近5仗擔正共攻入4球，足以撕破不穩的阿聯防線。

文：牽牛