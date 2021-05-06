香港足球界常有投訴球證的時候，有時一些關鍵判決，就更加易引起球迷的談論及球隊的不滿。球證不是機器，偶爾出錯乃人之常情，當然錯的大小則每人心中都有把尺，觀點與角度不同，反應亦不同。說起人之常情，同樣地當人的不滿累積起來，一次又一次感覺正義不能伸張時，就有機會把無事當有事，小事變大事。然而，事實上足總一直努力監測球證水平，亦有就犯錯作懲處，可是透明度不足，令球證與球圈其他持份者的關係未能和諧，有時甚至用惡劣來形容，亦曾有投資者因而意興闌珊。那麼，究竟增加透明度又是否很困難？

同一天空下，大家都為足球揮汗水、灑熱血，筆者深信圈中每個角色都重要，都專業。職業球員人生最寶貴的歲月都在球場，犧牲和付出難以估計，受傷和犯錯都可能賠上了職業生涯；教練面對足球現實的情況，一個犯錯可能失去工作，要考上較高級別的教練牌，無10年都要7年，金額要5位數字至6位數字；裁判亦然，一等或以上的要累積多年經驗，又要升級、筆試、不斷體測，犯錯亦有機會停賽，過程需要的心機和時間絕不簡單。

因此，不論是否職業，其實也是專業。每個崗位的形象和權威，是靠自己的努力經營。即使是教練界，也有形象好或口碑差的人，每人都有責任為自己的專業而努力。球員和教練犯錯，不僅會受外界批評，更可能失去工作，有時亦要上紀律委員會，審訊結果亦公開。筆者認為裁判界亦可增透明度，改善與圈內關係，又可推動裁判提升自我要求，同時賞罰分明，對做得好的裁判加以表揚，讓外界更理解裁判工作。

陳婉婷

前亞洲足協最佳女教練

周五見報