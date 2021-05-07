不敗拳王美韋達（Floyd Mayweather）同YouTube拳王L保羅（Logan Paul）嘅話題拳賽，將會喺美國時間下個月6號上演。雙方周四就喺賽事舉行嘅Miami開賽前宣傳同埋拳賽face off，點知會後美韋達離開嗰陣L保羅細佬，同樣係YouTube紅人嘅J保羅（Jake Paul）就出現攔路，同美韋達舌戰，之後仲突然搶走美韋達頭上cap帽，即刻畀美韋達團隊嘅人圍，場面混亂。

不過事後唔少網民都心水清呀，話兩邊明顯係夾埋做戲，事關拳賽最緊要係有話題，美韋達打完Logan打埋細佬Jake Paul搵銀都唔奇。何況Jake事後仲即刻喺自己網站度推出「Gotcha Hat」系列cap帽，連Twitter名都改埋做Gotcha Hat，係咪一早夾定相信大家都估到啦！

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