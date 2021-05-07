狼隊今季成績不如上季，除了魯爾占美尼斯受傷缺陣影響攻力外，新加盟的球員未能補強亦是原因之一。英媒指球會計劃改變轉會方針，由葡人為主改為主要向英格蘭球會球員入手。

狼隊自2018年夏天從米杜士堡簽下艾達馬查奧爾後，就未有在英格蘭球會簽下球員。可惜，過去的新球員未有為球隊加強實力，如意大利前鋒柏德列古度尼、西班牙中堅捷西斯華利祖未能站穩陣腳，今季加盟的葡萄牙球員尼爾遜施美度和小將法比奧施華，亦未能對球隊有太大的幫助。

加上近季英冠球員加盟到英超球隊表現不俗，例如上季英冠賓福特的孖賽奧尼屈堅斯和賓華馬分別加盟阿士東維拉和韋斯咸都有好表現，就連小將伊比爾治伊斯亦在水晶宮站穩正選，球隊亦希望可以從英格蘭球會增援。

上季狼隊以第七完成聯賽，但今季暫排下半部分的第12位，有指狼隊技術和教練團認為，目前陣中只有中堅高亞迪是英格蘭籍的常規主力，假如球隊希望提升聯賽排名，球隊在下季需要注入更多具英超或英冠經驗的球員。

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