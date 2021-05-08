周六英冠煞科夜，焦點落在由曼聯名宿朗尼所帶領的打比郡能否成功護級。結果過程極為戲劇性，雖然賽前尾四的打比郡只能3:3賽和尾二的錫周三，但另一場的尾三的洛達咸尾段慘遭逼和。結果朗尼來回地獄又折返人間之下，仍然成功率隊護級成功，來季續於英冠征戰。

打比郡進入聯賽最後直路，球隊已經6連敗，近14場聯賽只贏1場；相反今仗的對手錫周三賽前雖然與包尾的韋甘比同得40分，但近4場僅1敗，狀況較好。不過開波僅8分鐘兩隊就收壞消息，洛達咸1:0領先卡迪夫城，令打比郡必須全取三分才成功護級。但上半場補時階段，主隊更被對手後衞森赫捷臣門前建功，半場0:1落後之下令護級形勢更為嚴峻。

而下半場就更為戲劇性，易邊再戰僅7分鐘打比就靠前鋒馬田韋漢及曼城借將柏德列羅拔士建功成功反超，若以此比數完場的話即可壓過洛達咸留級。然而，錫周三在62分鐘後亦在7分鐘內入兩球，將比數改寫成3:2，形勢又一次變得惡劣。

雖然78分鐘打比郡前鋒馬田韋漢射入12碼扳平，不過洛達咸仍然領先之下，打比必須全取三分才可逃出生天。但奇蹟卻發生在朗尼帶領的打比郡身上，卡迪夫城於88分鐘追平洛達咸，最終1:1摸和對手，而打比郡成功保住和局，同時保住英冠席位。

而前列位置一早大局已定，去季降班的諾域治及屈福特迅速重返英超，分別以冠軍及亞軍身份升班。而升班附加賽位置方面，去季於附加賽決賽不敵富咸的賓福特捲土重來，另外去季降班的般尼茅夫、闊別英超3年的史雲斯，以及闊別英超長達23年的班士利將會爭奪尚餘一席升班席位。

英冠煞科

冠軍：諾域治

亞軍：屈福特

升班附加賽：賓福特、史雲斯、般尼茅夫、班士利

降班：錫周三、洛達咸、韋甘比

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