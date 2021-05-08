周六德甲兩強相遇，結果多蒙特在主場靠查頓辛祖梅開二度，以3:2力挫排第2的RB萊比錫，暫時重返前4。同一時間，由於萊比錫1分都沒有，在聯賽餘下兩輪比賽已無法追上領先7分的拜仁慕尼黑，讓後者在夜場迎擊慕遜加柏前，宣佈德甲9連霸成功。

多蒙特自被曼城在歐聯8強踢出局後，回到本土賽事重拾佳態，連同上周德國盃大炒基爾入決賽在內，累積4連勝，賽前在聯賽榜也追至僅落後第4位的法蘭克福1分，勢要搶得下屆歐聯入場券。首席射手艾寧夏蘭特雖因傷缺陣，但球隊仍在開賽7分鐘就攻破萊比錫大門，由隊長馬高列奧斯接應杜根夏薩特後腳撞牆，沿右路入禁區大位起左腳射入，是他今季個人第6個聯賽入球。

萊比錫除在敵軍未入球前，有黃喜燦的單刀被多蒙特門將馬雲希斯擋出外，整個上半場都踢得沉寂，並在換邊後51分鐘再失一球。多蒙特由查頓辛祖在禁區左路假動作晃過一名萊比錫守將後，再冷靜熨地波建功。

不過，萊比錫竟在落後兩球下甦醒，63分鐘先由高路斯達文接應角球頂入破蛋，77分鐘再有黃喜燦快速擺脫敵衞後入禁區，左路傳中給丹尼奧莫爾扳成2:2，惟笑到最後的還是多蒙特，86分鐘由辛祖梅開二度，奠定3:2勝局，暫時壓過少踢一場的法蘭克福重返前4。至於聯賽排第3的禾夫斯堡，另一邊廂憑比卡奴大演帽子戲法，主場3:0大勝柏林聯，仍然領先多蒙特兩分。

拜仁則藉萊比錫落敗，提前兩輪比賽封王，創歷史連續第9年稱霸德甲，也是他們第31座聯賽錦標。萊比錫主帥尼高斯曼下季會接掌拜仁，今場可說是提早將這份禮物送給未來東家。

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