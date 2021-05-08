英冠將會在今晚煞科，12場聯賽將會在今晚香港時間晚上7:30開打。聯賽前列位置已定，但護級形勢極為緊湊，當中由前曼聯射手朗尼帶領的打比郡，將會與尾二的錫周三硬撼，假如打比郡落敗，球隊就會降班。

打比郡目前排在聯賽尾四位置，與降班區只有2分差距，球隊今晚更要在主場鬥排在尾二的錫周三，兩隊只有3分差距，假如錫周三擊敗打比郡，打比郡就會降班，但如果兩隊賽和，就要看看尾三的洛達咸能否擊敗卡迪夫城。

不過，打比郡近況欠佳，進入聯賽最後直路，球隊已經6連敗，近14場聯賽只贏1場；相反今仗的對手錫周三近4場僅1敗，取得1勝2和1負，狀況較好。

至於英冠前列，諾域治和屈福特已經早早贏得升班資格，兩軍將會同樣是事隔一年重上英超；而升班附加賽4支球隊亦已經不變，將會由賓福特、史雲斯、般尼茅夫和班士利爭奪餘下一個升班資格。

聯賽榜最後4位（截至45輪）

21位 打比郡 球差-22 43分

22位 洛達咸 球差-16 41分

23位 錫周三 球差-21 40分

24位 韋甘比 球差-33 40分

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