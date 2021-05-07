踏入季尾不少歐洲聯賽冠軍形勢大定，四大聯賽之中只有西甲鬥得最激烈，聯賽還餘四輪之下，積分榜前四支球隊仍有爭標希望，彼此間最多只是相差六分，剛巧本輪西甲賽程這四隊將會互相對壘，勝負隨時影響今屆西甲冠軍誰屬。

賽前馬德里體育會在榜首有兩分優勢，以76分領先同得74分的皇家馬德里及巴塞隆拿，至於西維爾則落後馬體會6分排在第4位。適逢本周六巴塞隆拿將會在主場迎擊馬體會，巴塞今仗只要全取三分，即可力壓馬體會登上榜首，加上巴塞餘下賽程對手全屬中下游分子，只要周六在魯營能越過馬體會一關，大有機會問鼎冠軍。

不過，由於西甲的賽制是若然有球隊同分，將會先計算彼此間的對賽成績，故首循環以0:1不敵馬體會的巴塞，周六若然未能取勝，加上他們在今季國家打吡的對賽成績又不及同分的皇馬，爭標形勢將會相當被動。

反觀各隊間對賽成績最好的皇馬，只要下周日鬥西維爾全取三分，更有機會把握馬體會硬撼巴塞失分升上榜首。不過皇馬餘下賽程對手實力較強，戰罷西維爾後要作客早前擊敗巴塞的CF格蘭納達、實力分子畢爾包及維拉利爾。

另外，法甲爭冠同樣激烈，尚餘三輪賽事，榜首里爾仍以1分力壓力爭4連霸的巴黎聖日耳門。

文：尊嘉