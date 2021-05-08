歐洲足協（UEFA）周五公佈，對已正式宣佈退出歐洲超級聯賽（ESL）的九支球隊作出經濟處分，除了要合共捐出1,500萬歐元以幫助發展歐洲的兒童及基層足球，九隊都要扣減一季歐戰的5%收入並作重新分配。

已正式退出ESL並接受措施的九個ESL始創會員為阿仙奴、AC米蘭、車路士、馬德里體育會、國際米蘭、利物浦、曼城、曼聯以及熱刺。至於拒絕宣佈放棄ESL的球隊，UEFA表示保留一切對他們採取適當行動的權利，事件並已交由相關的UEFA紀律機構處理。ESL的另外三個始創會員為皇家馬德里、巴塞隆拿以及祖雲達斯。

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