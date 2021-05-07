曼聯周四在歐霸盃四強次回合，雖有前鋒卡雲尼梅開二度，作客仍以2:3不敵羅馬，但總比數仍然贏8:5，晉級本月26日在波蘭格但斯克舉行的決賽，將與淘汰阿仙奴的西甲球隊「黃色潛艇」維拉利爾爭奪冠軍。這亦是蘇斯克查自2018年12月接任領隊以來，紅魔首次殺入盃賽的決賽。蘇B賽後大讚今仗屢救險球的迪基亞，指他是世上其中一位最出色的門將。

「能夠打入決賽的感覺真好。我們（首回合）在奧脫福踢了半場精采的賽事，並藉此成功過關。我對今仗落敗感到失望，特別是我們在下半場的表現欠佳。」蘇斯克查賽後說。「其實他們有機會贏8:6，這是一場奇怪的比賽。我們不斷丟失控球權，幸運的是，我們擁有世上其中一位最佳門將（迪基亞）。我們打入了決賽，很期待5月26日的來臨。」歐洲足協網站顯示，羅馬今仗有多達21次射門，而迪基亞全場作出了10次撲救，絕對是紅魔成功晉級的一大功臣。

對於曼聯將要迎接密集賽程，蘇B直言非常不滿：「這是聞所未聞的，編訂賽程的人，根本從未參加過這種水平的球賽，球員不可承受這種體能負荷。這個安排根本沒有顧及我們，我們在這四場比賽要用盡所有球員，賽程很緊迫，但我們也要做好準備。」

另一場歐聯盃四強次回合賽事，阿仙奴雖佔得大部份攻勢，但卻無法撕破維拉利爾的防線，當中前鋒奧巴美揚上、下半場各有一次攻門中柱，最終只能賽和對手0:0，2回合計輸1:2，黯然出局。領隊阿迪達直言認為兵工廠值得取勝，而格列沙加熱身時受傷亦打亂部署，對未能過關實在令人失望。至於維拉利爾教練艾馬利則是第五次領軍闖入歐霸盃決賽（見另文）。

文：童健