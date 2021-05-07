英超封王夜或許就在今晚！兩支剛打入歐聯決賽的球隊周六英超碰頭，曼城主場迎戰車路士預演歐聯全英決賽。聯賽榜首曼城只要再贏1場便能確定拿下今季第2冠，暫時毋須為歐聯留力下，今場勢必強陣出擊向車路士施下馬威，看好「藍月」贏波重奪英超，讓半/一撐上盤。

文：何西

曼城剛於周二再贏巴黎聖日耳門，隊史首次打入歐聯決賽，加上已贏英聯盃以及在英超確定封王在望，有機會於今季挑戰成為三冠王。歐聯決賽到5月29日才上演，在此之前領隊哥迪奧拿自然希望盡快將英超冠軍擸到手，因此今仗未必會如之前幾場聯賽，為歐聯留力而將大部份狀態正佳的主力剔出正選名單之外。預計哥帥今仗不會作出大幅度輪換，周二歐聯4強次回合表現出色的36歲巴西中場費蘭甸奴應會休息；鋒線方面，藍月在今季僅餘兩場主場比賽，留在曼城日子正在倒數的前鋒阿古路上陣機會亦大。

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預演月尾全英歐聯決賽

今場亦是2隊不足1月內第2次碰頭，上月英足盃4強車路士以1:0擊敗曼城斷其4冠王美夢，哥帥不希望再次失利，以免在月底歐聯決賽前短時間內兩度不敵對手影響心態，今場三分必爭。

車路士下半季勢頭不俗，在杜曹領軍下拿下多場重要勝仗，包括上月英足盃四強淘汰今仗對手曼城，以及在周三歐聯四強次回合，在主場擊敗皇家馬德里，球會史上第三次躋身歐聯決賽，有望挑戰成為盃賽雙冠王。在爭盃前，車路士在英超也有未完成任務，球隊目前在聯賽位列第四，僅領先第5位韋斯咸3分，後面還有熱刺與利物浦等存在後上威脅，車仔仍需保住前四名，以取得下屆歐聯入場券，否則便要指望月尾的歐聯決賽。

車仔有疲態或作輪換

車路士今場有必拼理由，惟領隊杜曹同樣難以作出大幅度輪換，中場高華錫趕及傷癒機會不大，36歲後防老將堤亞高施華則有機會休戰；「藍戰士」在周三大戰皇馬消耗不少，兼比曼城少一天時間休息，今場造訪藍月，球員疲態問題或比對手嚴重，今場看好曼城乘五連勝強勢，拿下他們在今季英超最重要一場勝仗，贏波封王。