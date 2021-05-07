德甲班霸拜仁慕尼黑周六大有機會提早兩輪封王，事關只要同日較早時間登場的二哥RB萊比錫，作客勁旅多蒙特失分，或較遲出戰的拜仁主場擊敗慕遜加柏，拜仁均可提早2輪實現聯賽9連霸偉業。預計上輪意外落敗的拜仁今仗將力求反彈，遇上近期入球停不了的慕遜加柏，「入球大細」中位數[3.5球]宜捧「大」。

賽前拜仁領先萊比錫七分，距離封王只差三分，不料上輪作客爆冷不敵緬恩斯，封王夢要延遲。不過拜仁在德甲實力超班，上仗只是偶有失準，料今仗將力求反彈，一眾主將如羅拔利雲度夫斯基、湯馬士梅拿等將如常披甲，加上拜仁季後落實易帥，今仗賽後大有機會在主場慶祝奪冠送別費歷克，火力及戰意亦不容懷疑。對手慕遜加柏近期雖已反彈，上場更5:0大炒比勒費爾德，近6場狂轟18球，但該隊近期作客不濟，面對哈化柏林、賀芬咸之流都要失兩球或以上，今仗勢與拜仁演入球騷。

同日會影響拜仁能否提早封王的「二哥」RB萊比錫，作客要為前四打拼的多蒙特，上演德國盃決賽前哨戰。萊比錫近4場只1勝狀態大跌，上仗德盃四強面對弱旅雲達不來梅，亦要苦戰至加時才能晉級，加上萊比錫距離來屆歐聯資格只差一分，賽季目標恐已放在下周的德國盃決賽身上，今仗隨時留有一手。反觀多蒙特仍要為前四競爭，預計將會精銳盡出，鬥心亦更勝一籌，今場多蒙特讓平/半照撐上盤。

文：尊嘉