早前被熱刺解僱的葡萄牙名帥摩連奴，隨即宣佈會在下季出任羅馬教練，事隔11年再征戰意甲賽場。此前曾效力過國際米蘭的德國名宿馬圖斯，近日接受採訪時就認為羅馬會是摩佬執教生涯的最後機會，更直指對方現時只剩下名氣。

摩連奴在過去一直被視為冠軍的保證，可惜自從16/17球季帶領曼聯捧走歐霸盃冠軍後，就未有再染指任何錦標，而且摩佬亦無法助熱刺打破錦標荒。馬圖斯就認為摩佬要好好把握在羅馬的執教機會：「我很欣賞摩連奴，不過最近幾年，他無法好像過去一樣帶領球隊前進。他已經不再是特別的一個，現時他只剩下名氣，他需要證明自己仍然可以影響一支球隊。」

馬圖斯又認為現時的摩連奴已經不可以像過去般成功激勵起球員：「我覺得摩佬近年已經不能再次激勵起自己的球隊，羅馬是他最後的機會，因為他之前在英超已經用掉不少的機會。」

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