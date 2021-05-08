歐洲足協（UEFA）周五公佈，已正式宣佈退出歐洲超級聯賽（ESL）的九支球隊作出經濟處分，而未宣佈即出的三間球會皇家馬德里、祖雲達斯和巴塞隆拿可能會面臨禁戰2年歐洲賽的資格。皇馬會長佩雷斯和祖雲達斯會長阿涅利是歐超聯的發起人，故他們企硬支持歐超聯亦算合理，但巴塞隆拿至今仍未退出，當中原因值得思考，飽受巨大財務危機折磨可能是主因之一。

佩雷斯作為歐超聯主席，他絕對要支持歐超聯，在多間球會宣佈退出後，更多次表示歐超聯可以拯救現今足球，對這個計劃不死心；而阿涅利亦是另一位成立歐超聯的始創人，他更為了歐超聯一事上與歐聯足協會長施費連反目，被對方公開指責對方是「叛徒」，阿涅利在英超球隊退出後亦曾表示：「在不久的將來，換個方式和名字，歐超聯計劃將會再次啟動。」同樣可見他對歐超聯的堅持。

不過，對巴塞隆拿來說，他們雖然是12支始創球隊之一，但其餘9支球隊退出後，甚至會長施費連表示會嚴懲未退出的球隊後，他們亦未有退出。過去皇家馬德里和巴塞隆拿在西甲對立這麼多年，今次在極具爭議下兩隊同樣站在同一陣式，最大的原因可能就是財務負擔所影響，疫情更令問題更加複雜，因為門票收入、轉播費用以及贊助的收入統統受到影響，因此球會希望可以透過加入歐超聯所獲得的2億鎊（約22億港元）「補貼」來減少債務。

早前更有報道指皇馬以及巴塞的總債務高達17億鎊（約183億港元），其中去年8月巴塞公佈的年度報告中，就提到球會的長期債務已接近9億鎊。除了債務問題外，球會薪金支出亦是巴塞的一大難題，單是球星美斯就已經佔了巴塞的11%支出，如今球隊更希望留住這位阿根廷球王，故球會收入亦成球隊一大難題。

在多支球會陸續退出時，巴塞曾發聲明，強調足壇制度改革是有必要，並指球會留在歐超聯與否，將會交由會員集體決定，不過，至今球會仍未有有關的投票和定案公佈過。

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