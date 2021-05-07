歐超聯由開始成立，到列強宣佈退出，最終胎死腹中，短短幾日真係好睇過戲。本身對UEFA呢啲官僚機構冇咩好感，可惜歐超聯12支豪門食相又太過難睇，兩邊都得罪咗球迷。講真歐超聯其中一個失敗地方，就係冇類似降班嘅換血機制，12豪門幾差都有得繼續踢，令中小型球會冇出頭天。

唔少撐歐超聯球迷都話，其實家陣都有唔少聯賽冇升降班制，好似美職聯同澳職，都唔影響可觀性。其實澳職冇升降，只係有苦自己知，因為其實佢哋都想繼續擴大澳職版圖，奈何喺澳洲，英式足球受歡迎程度及唔上澳式足球、欖球同木球。據報上季11支澳職球隊，只得兩支球隊可以收支平衡，叫做唔使蝕，甚至傳過紐卡素噴射機都因為財困拖糧，今季幾乎都搞唔成，家陣咁嘅經濟環境，實在好難搵投資者加入澳職，如果再有埋降班，真係唔知得番幾多隊。

講番澳職心水，家陣包緊尾嘅噴射機，晉身前六參加季後賽得番數字上可能。球隊近期已經無心戀戰，上仗輸1:3畀墨城後，已經11場未贏過，當中輸咗九場，周六主場仲要對住FC悉尼；FC悉尼上仗悉尼打吡鬥西悉尼流浪者，最終以2:3輸波，雖然季後賽席位都好穩陣，但都要爭取較佳排名，亦都唔想以咁差嘅狀態踢季後賽。今次遇上弱旅噴射機，反底在望，FC悉尼讓半/一，一定要上盤。

周六另一場西悉主場對西部聯，西悉近期攻力好番好多，近2仗入7球，西部聯都有入球能力，入球[2.5/3球]「大」可以熱捧；下星期日方面，珀斯光輝近期啞火，墨爾本勝利就專注防守，呢場波要「細」。

文：牽牛

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