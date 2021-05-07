利物浦周六英超主場鬥「聖人」修咸頓，紅軍原定上仗作客對曼聯的聯賽延期進行，令球隊有更多休息時間備戰；相反修咸頓無欲無求，近四場不勝，力爭前四的紅軍必去盡，讓球半/兩球照撐上盤。（球賽編號：星期六77；now621台明日3:15am直播）

利物浦聯賽兩連和，原定在周日要作客鬥曼聯的前四關鍵戰亦要改期，變相有更多的休息時間準備今仗。因補賽關係，紅軍和曼聯一樣要在3天內踢2場，但球隊目前單線作賽，要奪得來季的歐洲賽資格必須在聯賽全力爭勝搶回前四，今仗面對修咸頓絕對不容有失。紅軍前場「埃及文明」和迪亞高祖達全可候命，絕對有力撕破聖人防線。

另邊廂，修咸頓護級壓力不大，近3場聯賽不勝僅得1和2負，表現低沉。南野拓實因外借條款未能倒戈，射手丹尼艾格斯亦因傷缺陣，攻力嚴重不足。加上，修咸頓近三次作客晏菲路全敗，3仗1球不入外，每場至少輸三球或以上，今仗再次吞蛋的機會高。

同日，另一隊要爭前四的熱刺作客列斯聯，前者由少帥賴恩美臣領軍下攻力大解放，聯賽2戰全勝共入6球，今仗面對同樣入得又失得的列斯聯，可敲「入球大細」[2.5/3球]的「大」。（球賽編號：星期六15；now611及621台今日7:30pm直播）

文：港生