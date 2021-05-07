國際米蘭上周稱霸意甲後，四大聯賽今周再有曼城與拜仁慕尼黑於英超及德甲叫糊，2隊在數字上再贏1場便能確定奪冠，在周日凌晨同時間開賽，有機會齊齊贏波封王。從陣容架構以至整套體系的完善度來看，兩隊稱得上當今歐洲平均實力最強，這功勞都要歸於一人，就是曾經執教拜仁三年、現為曼城領隊的哥迪奧拿。

曼城自哥迪奧拿五年前執掌後，年年基本上都以挑戰四冠為目標，於18/19球季就成功摘下英超、英足盃和英聯盃3冠，可惜在歐聯一直留憾，直到今季終突破多年枷鎖，周中再挫巴黎聖日耳門（PSG）闖入決賽，離奪標只差一步。除了早前在英足盃四強不敵車路士，「藍月」已在上月底先摘下英聯盃，今周再撼冤家車仔，在餘下4輪只要1勝的條件下，今戰勝出就可奠定今季第二冠，順道可預演接下來的歐聯決賽前哨戰。

簽戴亞斯防線升級

哥迪奧拿是冠軍保證，連同份量稍弱的社區盾，曼城這5年贏了9座冠軍；第10座即將在今周到手，也代表球隊對上4年3奪英超，無可匹敵。聯賽是長途戰，最能印證一支球隊的實力和底氣，曼城今季創造了英格蘭頂級聯賽球隊在各項賽事最長的21連勝，過去的豐功偉業，還包括在17/18球季成為首支取得100分稱霸英超隊，那季更創造當時聯賽最長的18連勝紀錄。雖然這紀錄兩季後被利物浦追平，但哥帥近季替曼城所帶來的榮譽和紀錄，等同一個指標，仿彿等待其他球隊來挑戰。

以往在文仙尼或比歷連尼麾下，曼城還未去到這樣的水平，但哥帥將球隊實力進一步提升。運用手頭上充裕的資金，引入適合其戰術的良將，加上擁有發掘球員潛能的本領，球隊越變越強。這幾年，曼城就有史達寧、貝拿度施華及根度簡等，經哥帥改造後技術更全面，級數的提升有目共睹，而今季使曼城看上去更無敵的，是防線非常穩固，新兵魯賓戴亞斯被譽為前隊長高柏尼的接班人，加上前場有年輕的菲爾科頓冒起，以及馬列斯終於融入球隊，目前三線實力，絕對是全歐洲最平均。

比爾沙：是球場魔術師

掛靴後任足球評述員的前英格蘭中鋒高治這樣分析：「曼城表現出令人驚訝的一致性，哥迪奧拿組建球隊又有了新方法，已經超越其他對手了。你可以看到他陣式的變化，上季他們落後利物浦近20分，現在無鋒陣又將他們推前了。」經常被哥帥視作師傅的列斯聯領隊比爾沙早前也謂：「他（哥迪奧拿）就是一個魔術師，這源於他愛足球。他所做的一切，在我看來很難做到，如果是我早就放棄了。」

綜觀另一邊廂的拜仁慕尼黑，也是靠哥帥昔日建下的基礎，與曼城一樣與時並進，甚至體系方面更健全。拜仁去年享譽三冠王，今季成績不及上季好，包括德國盃意外在第二圈下馬，歐聯也戰至八強止步，遭PSG成功復仇踢出局，預計除了今年2月奪得世界冠軍球會盃，就只能藉周末擊敗慕遜加柏在德甲締造九連霸。不過，歐聯出局很大程度與射手羅拔利雲度夫斯基缺席8強2回合比賽有關，少了一個全季迄今轟入43球的王牌射手下攻力大打折扣，否則以他們兩回合製造的浪接浪攻勢，PSG未必頂得住。

擅長改造球員變得更強

就算拜仁在錦標方面有點失算，但不得不承認整體實力仍是歐洲頂級球隊。哥帥從2013至2016執掌那3年所注入的足球哲學，至今仍影響他們，繼續奉行高位逼搶及地面組織的踢法，進攻的多樣化也是源於哥帥以往多變的戰術，目前核心如羅拔仔、湯馬士梅拿、阿拉巴及甘美治等都曾替哥帥效力，甚至是他悉心栽培及簽下，吸收了其豐富的足球知識，踢法更彈性，好像甘美治由一個閘位球員變身中場，阿拉巴近兩季也從以往的左閘、中場轉踢中堅，這位奧地利國腳上季談過哥帥對拜仁一直以來的影響：「他的足球理念一直給我們啟示，還有很多可應用，就像我現在踢中堅，是利用個人強項如速度和傳球能力，這就是哥帥教曉我們要發揮自己的優點去適應新位置。」

曼城和拜仁若周末都奪冠，相信哥迪奧拿在英倫慶祝時也會向舊東家送上最真摰的道賀，又有甚麼開心過見證着兩個「親生仔」同一時間分享奪冠喜悅？

文：盧卡東尼

英超與德甲爭冠形勢

英超

曼城今輪封王條件：

- 曼城周六迎戰車路士全取三分，即可封王

- 曼城賽和得1分，次席曼聯周日失分，仍可封王

- 曼城與曼聯今周同告落敗，曼城亦可封王

德甲

拜仁慕尼黑今輪封王條件：

- 較早時間進行比賽的RB萊比錫落敗，拜仁未開賽便確定封王

- RB萊比錫賽和，拜仁保不敗即可封王

- 拜仁慕尼黑迎戰慕遜加柏全取三分，即可封王

曼城拜仁今季成績大比拼

曼城（英超）

聯賽成績：34戰25勝5和4負80分

本土盃賽成績：英聯盃冠軍、英足盃4強出局

歐洲賽成績：歐聯決賽

其他榮譽：/

領隊：哥迪奧拿

聯賽首席射手：根度簡（12球）

聯賽助功最多球員：奇雲迪布尼（11次）

拜仁慕尼黑（德甲）

聯賽成績：31戰22勝5和4負71分

本土盃賽成績：德國盃第2圈出局

歐洲賽成績：歐聯八強出局

其他榮譽：世冠盃冠軍

教練：費歷克

聯賽首席射手：羅拔利雲度夫斯基（36球）

聯賽助功最多球員：湯馬士梅拿（17次）

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