NBA衞冕湖人香港時間周五不敵同市宿敵快艇之後，現時場差已被西岸第7的拓荒者追至平手，而兩軍將於周六早上正面交鋒，為避免跌入附加賽勢必爭勝。不過，湖人有主力勒邦占士（LeBron James）受傷肯定缺陣，而另一主力安東尼戴維斯（Anthony Davis，AD）亦在對快艇一戰的比賽中途退下火線，幸好這位大前鋒表示有信心自己可趕及復出。（VIUTV99台今日10:00am直播湖人vs拓荒者）

「紫金兵團」今季飽受傷患困擾，雖然近期占士及AD先後復出，但球隊成績亦未如理想。周五對快艇續有占士因踝受傷缺陣，而領軍的AD在首節初段射完三分球後後退踩中場邊廣告板返回更衣室，其後隊醫檢查傷勢時指AD因背部肌肉抽搐不會再出場，最終湖人亦再輸一場，近9場僅贏2場。

湖人再輸一場下，除了逐步被第5的小馬拉開外，現時場差更被香港時間今早的對手，第7名的拓荒者追平。未來湖人更要面對太陽及紐約人等實力份子，賽程頗為難打，現時有傳媒推測湖人將有37%跌入附加賽。

更令球迷擔心的是，在占士仍要養傷下，若再缺少AD的話將令湖人未來前路更難行。不過賽後這位大前鋒就派定心丸，指自己背部情況經治療後已經好轉，可望在惡鬥拓荒者一戰出場。而AD亦表示，即使湖人最終要出戰附加賽亦不是世界末日，「之前我未曾想過附加賽的事，但假若真的要打那就認真迎戰。我們清楚當全隊健康的話，我們將是聯盟中最頂尖的隊伍。」

湖人現時傷兵表

安東尼戴維斯

位置：大前鋒

原因：背部受傷

復出日期：周六復出

勒邦占士

位置：小前鋒

原因：腳踝受傷

復出日期：下周復出

舒路達

位置：控球後衞

原因：健康及安全協議

復出日期：不詳

賀頓特加

位置：得分後衞

原因：小腿受傷

復出日期：不詳

資料來源：NBC Sports

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