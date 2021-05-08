陣容短評：熱刺今仗續派出4-2-3-1陣式，近期狀態大勇的加里夫巴利續任正選，與孫興民及哈利卡尼合作攻堅。主隊列斯聯的正選陣容與上場0:2不敵白禮頓一樣，繼續由班福特出任單箭頭，上場因傷缺陣的拉芬夏比洛尼及加雲菲臘斯復出，今仗先列後備。

列斯聯正選陣容（4-1-4-1）

門將：梅斯利亞

後衞：艾寧、迪亞高洛蘭迪、柏斯高史杜爾克、阿里奧斯基

中場：羅賓高治

中場：史超活達拉斯、基列治、泰拿羅拔斯、積夏里遜

前鋒：班福特

熱刺正選陣容（4-2-3-1）

門將：洛里斯

後衞：奧里亞、艾達韋列特、艾歷迪亞、利古朗

中場：盧施素、賀積查治

中場：加里夫巴利、迪利阿里、孫興民

前鋒：哈利卡尼

周六英超早場賽事，熱刺作客挑戰列斯聯。由於周五第3位的李斯特城失分，加上稍後時間車路士對陣曼城的大戰有機會失分的關係，目前落後第4位只有5分的熱刺有望拉近分差。熱刺自從由賴恩美臣出任暫代領隊後，在聯賽已收獲兩連勝，惟列斯聯今季在主場迎戰Big 6皆保不敗，熱刺預計又會面臨一場苦戰。

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