周日阿士東維拉將會在主場硬撼曼聯，領隊甸恩史密夫在賽前記者會表示，養傷多時的隊中主力基亞利殊在周六會復操，但對曼聯仍未能上陣，但有望趕及在今季最後3場聯賽復出，以爭取表現入選英格蘭國家隊出戰歐國盃。

由2月13日以來，基亞利殊因為脛骨問題至今已缺席球隊11場賽事，原本有指他4月中就能復出，但康復進度未如預期。幸甸恩史密夫周五指基亞利殊將會復操：「他周六復操時會重新與隊友訓練，希望他能慢慢回復狀態，並可參與鬥愛華頓或水晶宮的賽事。」意味他周日將未能鬥曼聯。

基亞利殊是維拉的核心球員，今季交出6球和10次助攻，不過，在他缺席的11場中，球隊僅贏3場得12分，球隊除了鬥陣曼聯外，更要鬥愛華頓、水晶宮和熱刺。

此外，相信英格蘭教練修夫基亦非常留意基亞利殊的情況，修夫基正為英格蘭歐國盃的人腳煩惱，基亞利殊在去年入選三獅大軍，如今他在季尾趕及復出，有望成為26人大軍名單的其中1人。早前維拉鬥曼城的賽事中，修夫基亦有入場，並與同為座上客的基亞利殊交談。

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