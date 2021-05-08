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正選陣容出爐！

曼城（3-4-2-1）

門將：艾達臣摩拉斯

後衞：魯賓戴亞斯、拿樸迪、尼敦阿基

中場：祖奧簡斯路、洛迪卡斯簡迪、費倫托利斯、班捷文文迪

前鋒：阿古路、史達寧

前鋒：加比爾捷西斯

車路士（3-4-3）

門將：艾度亞文迪

後衞：艾斯派古達、安達斯基斯坦臣、魯迪格

中場：列斯占士、尼高路簡迪、比利基莫亞、馬高斯阿朗素

前鋒：薛耶治、迪姆華拿、基斯甸普列錫

簡評：曼城與車路士經歷周中歐聯分別與巴黎聖日耳門及皇家馬德里激戰後，今場都派出不少副選，當中力爭今季第二冠的曼城，正選陣容中只得門將艾達臣摩拉斯與中堅魯賓戴亞斯有份在周中歐聯正選，老牌射手阿古路會與加比爾捷西斯及史達寧合作攻堅。車路士也收起美臣蒙特、佐真奴費路及堤亞高施華等人，但隊長艾斯派古達仍踢正選，而前線則是迪姆華拿頂在最前，薛耶治和基斯甸普列錫兩側支援。

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英超封王夜或許就在今晚！兩支剛打入歐聯決賽的球隊周六英超碰頭，曼城主場迎戰車路士預演歐聯全英決賽。聯賽榜首曼城只要再贏1場便能確定拿下今季第2冠，暫時毋須為歐聯留力下，今場勢必強陣出擊向車路士施下馬威。不過，車仔在杜曹帶領下一向韌力強，防守硬淨，且上月才在英足盃淘汰過曼城，未知今場可否再做攔路虎，推遲曼城封王時間。

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